ABNA 통신 보도에 따르면, 이슬람 혁명 수비대(IRGC) 홍보부는 성명에서 다음과 같이 발표했다: "고귀하고 항상 현장에 있는 이란 국민에게; 미국 군대의 공개적 침략에 대한 단호하고 압도적인 대응의 두 번째 단계에서, 바레인 알-리파 헬리콥터 기지에 있는 미군 방공기지 레이더가 이슬람 혁명 수비대 항공우주군의 6대의 드론에 의해 표적되었다."

이 드론들의 정확하고 성공적인 명중은 바레인 여러 지역에서 들렸으며 IRGC의 작전 능력을 다시 한번 과시했다.

호르무즈 해협에서 표면적으로는 호위, 실제로는 석유 밀수 프로그램에서 완전한 패배에 직면한 미국은 이제 작고 맹목적인 행동으로 이 핵심 동맥의 폐쇄라는 현실로부터 세계의 관심을 돌리려고 한다.

그러나 IRGC의 정예 젊은 장교들은 다시 한번 큰 소리로 선언한다: 호르무즈 해협은 폐쇄되었으며, 미국 적의 어떠한 침략도 더 강력하고 압도적인 대응에 직면할 것이다.

값비싼 미국 드론들이 잇따라 격추되고, 이전 단계보다 더 많은 IRGC 드론이 이 단계에서 미국 목표물을 향해 발사되어 적이 어떠한 침략도 강력하고 계산된 대응을 초래한다는 것을 알게 했다.