ABNA 통신 보도에 따르면, 외무부 대변인 에스마일 바가이는 말했다: "그들은 결국 먹어야 할 것이다!" 미국 국무장관은 봉쇄를 통해 이란인들을 굶주리게 하겠다고 공개적이고 뻔뻔하게 위협했다.

그는 덧붙였다: 이 조치는 워싱턴이 촉발한 전쟁의 길에서 가장 최근의 범죄이다. 이 전쟁은 미국이 이전에 이란에 대한 침략과 경제 테러 과정에서 저지른 범죄의 심각성을 증가시킨다.

외무부 대변인은 강조했다: 강압, 위협, 제재, 테러리즘 및 침략 정책에서 수십 년간의 실패 후에도, 미국은 과거와 동일한 실수를 계속 반복하고 있으며 단지 새로운 이름으로 재정의하고 있을 뿐이다.

바가이는 계속해서 지적했다: 이 트윗은 역사가 바바라 터크먼이 "어리석음의 행진" (March of Folly)이라고 묘사한 것의 완벽한 예이다. 즉, 자신의 행동의 재앙적인 결과에도 불구하고 패배를 인정하고 자신의 실수로부터 배우기를 거부하며, 연이은 패배마다 점점 더 자신의 실수에 깊이 빠져드는 정부를 의미한다.