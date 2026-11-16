ABNA 통신의 보도에 따르면, 도널드 트럼프의 첫 임기 부통령 마이크 펜스는 NBC 텔레비전의 "미트 더 프레스" 프로그램과의 인터뷰에서 다음과 같이 발표했다. 나는 유권자들(미국 중간선거)의 의욕을 꺾은 이유의 일부는, 알 수 없는 이유로 (이란에 대한 불법 공격 이후) 5주 만에 우리가 멈춘 것이었다고 생각한다.

트럼프 첫 임기 부통령은 주장했다. JD 밴스는 좋은 사람이지만, 부통령은 이 문제에서 틀렸다.

마이크 펜스는 트럼프 행정부의 부패에 관해서도 강조했다. 내각 인사들의 가족, 그리고 대통령 자신의 가족까지도 부패에 연루되어 있다. 이러한 문제들은 미국 국민에게 정말로 우려스러운 일이었다. 암호화폐를 통한 순자산 10억 달러 증가는 미국인들에게 경악스러운 일이다.

그러고 나서 그는 덧붙였다. 특히 그 원천의 상당 부분이 취임식 이전에 아랍 세계에서 조달되었다는 사실이다. 말해야겠지만, 전국을 여행하면서 나는 이 모든 문제들이 미국 곳곳의 가장 열렬한 지지자들 다수를 우려하게 했다는 것을 알게 되었다. 아직 "늪을 말리라"[부패]는 그 선거 공약을 기억하는 사람들이다. (트럼프) 행정부 자체와 그리고 내 생각에 부통령(JD 밴스) 개인이 당을 재정적 책임과는 거리가 먼 방향으로 이끌었다.