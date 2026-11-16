ABNA 통신의 보도에 따르면, 우리 나라의 사이드 압바스 아락치 외무장관은 자신의 소셜 네트워크 계정에서 미국의 헤그세스 전쟁장관에게 빈정대는 투로 이렇게 썼다. "칼을 든 남자들에게 법을 말하지 마라." 이 말은 수적 우세에도 불구하고 마지막 원정이 참혹한 패배로 끝난 한 로마 장군이 했던 말이다. 그는 전장에서 도망친 후 참수되었다.

그는 덧붙였다. 교훈을 얻으라. 과거를 기억하지 못하는 자는 그것을 반복할 운명에 처해 있다.