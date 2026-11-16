ABNA 통신의 보도에 따르면, 우리 나라의 사이드 압바스 아락치 외무장관은 자신의 소셜 네트워크 계정에서 미국의 헤그세스 전쟁장관에게 빈정대는 투로 이렇게 썼다. "칼을 든 남자들에게 법을 말하지 마라." 이 말은 수적 우세에도 불구하고 마지막 원정이 참혹한 패배로 끝난 한 로마 장군이 했던 말이다. 그는 전장에서 도망친 후 참수되었다.
그는 덧붙였다. 교훈을 얻으라. 과거를 기억하지 못하는 자는 그것을 반복할 운명에 처해 있다.
우리 나라 외무장관은 미국의 헤그세스 전쟁장관에게 빈정대는 투로 이렇게 썼다. 과거를 기억하지 못하는 자는 그것을 반복할 운명에 처해 있다.
ABNA 통신의 보도에 따르면, 우리 나라의 사이드 압바스 아락치 외무장관은 자신의 소셜 네트워크 계정에서 미국의 헤그세스 전쟁장관에게 빈정대는 투로 이렇게 썼다. "칼을 든 남자들에게 법을 말하지 마라." 이 말은 수적 우세에도 불구하고 마지막 원정이 참혹한 패배로 끝난 한 로마 장군이 했던 말이다. 그는 전장에서 도망친 후 참수되었다.
그는 덧붙였다. 교훈을 얻으라. 과거를 기억하지 못하는 자는 그것을 반복할 운명에 처해 있다.
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