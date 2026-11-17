아브나 통신이 로이터를 인용한 보도에 따르면, 이 통신사와 입소스의 여론조사 결과는 미국 대통령 도널드 트럼프의 인기도가 여전히 약 32퍼센트로 그의 대통령 임기 중 최저 수준에 가깝다는 것을 보여준다.

트럼프의 인기는 11월 중순 여론조사에서 31퍼센트에 달했으며, 이는 그의 대통령 임기 중 가장 낮은 지지율이다.

트럼프의 인기는 2026년에 급격히 하락했는데, 미국의 이란에 대한 침략 전쟁이 연료 가격을 크게 높이고 미국인들의 재정 상황을 악화시켰기 때문이다. 이 경제 위기로 인해 공화당은 11월 3일 중간선거에서 의회 통제권을 잃었다.

이 여론조사 결과에 따르면, 이란에 대한 전쟁을 지지하는 미국인은 31퍼센트에 불과하다.

또한 상원 민주당 지도자인 척 슈머에 대해 부정적인 견해를 가진 사람의 수가 긍정적인 견해를 가진 사람의 수보다 많다.

자신을 민주당원이라고 밝힌 응답자의 약 34퍼센트가 슈머에 대해 긍정적인 견해를 가졌지만, 거의 43퍼센트는 부정적인 견해를 가졌고 22퍼센트는 지금까지 그의 이름을 들어본 적이 없다고 말했다.

반면, 미국 하원 민주당 지도자인 하킴 제프리스는 같은 당 동료들 사이에서 더 큰 환영을 받고 있다.

한편, 메릴랜드주 민주당 상원의원 크리스 밴홀런은 상원 민주당 지도부를 둘러싼 슈머의 주요 경쟁자가 되었다.