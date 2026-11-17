아브나 통신이 알-아흐드를 인용한 보도에 따르면, 바레인 시아파 지도자인 아야톨라 셰이크 이사 카셈은 이 나라의 다른 저명한 학자들과 함께 알 칼리파 정권으로부터 종신형을 선고받고 이 부당한 판결에 반응했다.

셰이크 이사 카셈은 이에 관한 연설에서 말했다. 학자들의 투옥은 이슬람, 자유, 존엄 그리고 권리의 완전한 실현을 위한 지하드의 길을 활성화시킨다. 바레인과 그 신앙심 깊은 국민은 국가와 국민을 굴욕에 빠뜨리는 것을 목적으로 하는 힘에 기반한 정권을 원하지 않는다.

그는 강조했다. 바레인 국민은 자신의 권리 실현을 위한 노력을 계속할 것이다. 우리는 이슬람과 자유와 우리의 존엄에서 물러서지 않는다. 정권은 바레인의 자유를 원하는 사람들, 학자들, 종교 학도들을 투옥하고 존엄, 명예, 자유의 목소리를 묻으려 한다.

바레인 시아파 지도자는 명시했다. 신앙심 깊은 바레인 국민이 모든 어려움에도 불구하고 노예화와 주변화 정책에 맞서지 않고 자신의 권리 강탈에 침묵하거나 그 요구를 중단하고 자신의 권리보다 적은 것에 만족하는 것은 불가능하다.

셰이크 이사 카셈은 바레인 국민이 모든 어려움과 문제에도 불구하고 자신의 권리 실현을 위한 노력을 계속하겠다는 결의를 굳혔다고 지적했다.

그는 또한 말했다. 우리의 삶은 이슬람, 자유, 존엄과 묶여 있으며 이 중 어느 것도 소홀히 하지 않을 것이다. 갈등의 시기에 승리하는 것은 하나님의 만족을 얻기 위해 노력하는 자들이며, 그의 종들을 억압하고 그의 피조물들 사이에 부패를 퍼뜨리는 자들이 아니다.