아브나 통신의 보도에 따르면, 이슬람 혁명 수비대 홍보부는 성명에서 IRGC의 전자전에 대한 CENTCOM 첨단 장비의 패배가 지속되고 있다고 발표했다.

이 성명의 전문은 다음과 같다.

몇 분 전, 이슬람 혁명 수비대 전사들의 미군 장비에 대한 성공적인 작전의 연장선에서, 이 나라의 MQM-170 무인기 한 대가 IRGC 항공우주군 전문가들의 정확하고 성공적인 전자전 작전을 통해 케슘 남부 상공에서 통제되었고 완전히 온전한 상태로 지상에 착륙되었다.

이 새를 포획함으로써 노획된 MQM-170 무인기의 수는 9대에 달했다. 미국의 첨단 장비 파괴와 노획의 지속은 CENTCOM의 손실 통계가 너무 증가하여 이제 그 집계조차 이 참모부 지휘관들의 손을 벗어난 것으로 보인다는 것을 보여준다.

IRGC 항공우주군의 젊고 엘리트 장교들은 자국 지식과 전자전 분야의 창의성에 의지하여 미국이 주장하는 기술적 우위가 이 나라 군사 장비의 무결성에 대한 보장이 아니라는 것을 다시 한번 보여주었다.

이란의 하늘은 침략자들의 시행착오의 장이 되지 않을 것이며, 미국인들은 어떠한 적대적 움직임도 국가 방어자들의 단호한 대응에 직면할 것임을 알아야 한다.