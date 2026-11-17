외교부 홍보에 따르면, 동 부는 바레인의 학자와 시민 집단에 대한 부당한 판결 선고에 대한 반응으로 성명을 발표했다. 이 성명에서 미국 국무장관의 시아파 학자들에 대한 비열한 발언 직후 종교 학자들에 대한 종신형 및 장기형과 재산 몰수 판결이 선고된 것은 바레인 통치자들이 미국 통치 체제의 종교적 선동을 따르고 있음을 보여주는 것으로 간주되었다.

이란 외교부는 강조했다. 의심할 여지 없이 쇼 재판을 열고 사법적 덮개를 이용하여 바레인의 학자와 일반 시민을 집단적으로 처벌하는 것은 이 행위의 반인도적 성격과 인권의 기본 원칙 및 규범에 대한 위배를 결코 숨길 수 없다.

성명의 다른 부분에서는 이란과의 연관성을 포함한 완전히 허위이고 근거 없는 혐의를 바레인 시민에 대한 형사 기소와 그들을 장기형에 집단적으로 선고하는 근거로 제시하는 것은 바레인 통치자들이 모든 정의 요구를 억압하기 위해 사법 기관을 남용하고 있음을 보여주는 명백한 징후라고 밝혔다. 외교부는 이 행위가 바레인 사법 제도의 신뢰를 떨어뜨리고, 선고된 판결을 무효화하며, 이 나라 지배 계층의 불법성과 수용 불가능성에 대한 위협을 심화시킬 것이라고 명시했다.

외교부는 마지막으로 이란에 대해 제기된 근거 없는 주장을 단호히 거부하면서 바레인 통치자들에게 국민과 종교 학자에 대한 억압을 중단하고 인권 규범과 이슬람 가르침에 따라 그들의 인권과 시민권을 존중할 것을 촉구했으며, 억압과 협박 정책은 바레인 국민이 정당하고 당연한 요구를 추구하는 것을 결코 막을 수 없다고 지적했다.