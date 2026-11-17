아브나 통신의 보도에 따르면, 이스마일 바가이 외무부 대변인은 «칼을 든 자들에게 법을 말하지 말라»는 미국 관리들의 발언에 대한 반응으로 소셜 네트워크 중 하나의 자신의 계정에 이렇게 썼다. 세계는 이전에 이 논리에 대한 무관심 때문에 참혹한 대가를 치렀다. 히틀러는 국회의사당 방화 사건 이후 국가 안보를 명분으로 비상사태를 선포했고, 헌법상의 권리를 정지시킴으로써 독재 정권 수립의 길을 열었다. 히틀러는 법을 단번에 부정하지 않았다. 먼저 필요성을 명분으로 법을 내부에서부터 공허하게 만들었다.

그는 이어서 말했다. 오늘날에도 이란에 대한 전쟁이 도덕적·안보적 주장으로 정당화되지만, 동일한 권력이 스스로를 법적 책임에서 면제할 때, 국제 사회는 스스로를 안전하다고 여겨서는 안 된다. 만약 미국이 칼을 들고 있다는 이유로 법을 따라서는 안 된다고 믿는다면, 국제 사회는 이 논리와 다에시의 논리를 어떻게 구별할 것인가.

바가이는 덧붙였다. 국제 질서는 강자들이 다른 이들에게 인정하지 않는 권리를 스스로에게 부여하는 바로 그 순간에 붕괴된다.

그는 미국 건국의 아버지 중 한 명인 제임스 매디슨이 『페더럴리스트』(제51호)에서 이렇게 썼다고 지적했다. «먼저 정부가 국민을 통치할 수 있도록 해야 하고, 그런 다음 정부 스스로를 억제하도록 강제해야 한다.» 미국 국민은 루비오의 이 말에서 심각한 위험을 느껴야 한다. 왜냐하면 스스로를 억제할 수 없는 권력은 조만간 다른 이들의 자유를 억압할 것이기 때문이다.