아브나 통신 보도에 따르면, 잡지 «애틀랜틱»은 미시간주 출신 민주당 상원의원 «압둘라흐만 무함마드 알-사예드»가 가자 전쟁에서 워싱턴의 파괴적 역할을 언급하며 솔직한 발언에서 다음과 같이 강조했다고 보도했다: «우리는 대량학살을 도왔고, 그 실행자들에게 무기를 넘겨주었으며, 이 범죄에 가담했다. 진실은 바로 이것이다.»

그는 가자의 충격적인 순교자 통계를 언급하며 최소 7만 명 — 그 중 최소 절반은 어린이 — 이 이 범죄에서 목숨을 잃었으며 이것은 최소 수치라고 덧붙였다.

이 미국 정치인은 워싱턴 정치인들의 이중 기준을 비판하며, 만약 다른 나라가 그러한 잔학 행위를 저질렀다면 가장 강력한 반응에 직면했을 것이라고 지적했다.

알-사예드는 이전에도 미국 시민의 세금으로 충당되는 시오니스트 정권에 대한 2,000파운드 폭탄 28억 달러 판매 계약을 비판하는 발언에서 이 원조의 중단을 요구하며 다음과 같이 강조했었다: «2,000파운드 폭탄은 결코 누군가를 가르치지도, 누군가를 먹이지도, 의료 서비스를 제공하지도 않았다. 학교 위에 떨어뜨릴 폭탄을 보내는 대신, 이 예산은 미국 내 교육과 보건에 사용되어야 한다.»