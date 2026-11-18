아브나 통신이 로이터를 인용한 보도에 따르면, 미국 국무장관 마르코 루비오는 연설에서 이란이 더러운 폭탄이나 화학무기를 사용하여 워싱턴을 공격할 계획의 가능성에 관한 보도 발표를 언급하며, 미국 수도에 대한 임박한 위협의 징후가 없다고 인정했다.

그는 미국 정보 기관들이 매일 이 나라에 대한 잠재적 위협을 조사하지만 이러한 보도의 대부분은 신뢰할 수 없으며 어떤 결론 전에 검토되어야 한다고 말했다.

미국 국무장관은 워싱턴이 여전히 이란과 다른 그룹들로부터의 주장된 위협을 진지하게 받아들이고 있다고 덧붙였다.

루비오는 또한 일부 정보 소식통이 언론에 기밀 정보를 유출한 것을 비판하며 CNN이 발표한 보도의 세부 사항에 대해 논평할 수 없다고 말했다.

앞서 이슬람 협의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프는 CNN과 뉴욕타임스 신문을 중심으로 한 이란에 대한 미국 언론의 최근 거짓말을 언급하며 소셜 네트워크 게시물에서 이렇게 썼다: 같은 기만 작전(거짓 깃발)과 같은 늘 있던 호전주의, 단지 새로운 로고로!

그는 덧붙였다: 우파의 신용은 바닥나서 더 이상 사지 않는다. 그래서 심리 작전과 메시지 전달이 «뉴욕타임스»와 «CNN» 방향으로 방향을 바꾸었다.

이슬람 협의회 의장은 지적했다: 이 과정은 래리 엘리슨의 승인으로 진행되고 있다. 언론의 점령과 장악이 전력으로 진행 중이다.

참고로 래리 엘리슨은 이스라엘 범죄 군대의 최대 민간 후원자이며 CNN의 새 소유주로서 엘리슨 가문의 가장 저명한 인물이다.