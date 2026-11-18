아브나 통신이 아라비21을 인용한 보도에 따르면, 소말리아 대통령 하산 셰이크 마흐무드는 텔레비전 연설에서 UAE가 이 나라의 내정에 개입하고 있으며 내부 통합과 국가 주권을 파괴하려고 노력하고 있다고 강조했다.

그는 UAE가 소말리아, 예멘, 리비아, 수단에서 전쟁을 부추기고 있다고 덧붙였다.

셰이크 마흐무드는 말했다: UAE는 소말리아 정부의 인지 없이 남예멘 전환위원회 의장 아이두루스 알-주바이디를 탈출시키기 위한 비밀 통로로 소말릴란드의 베르베라 항구를 사용했다.

그는 말했다: UAE는 무장 단체와 민병대를 지원함으로써 예멘 또는 소말리아에서 대리전에 참여하고 있다. UAE는 소말리아 항구와 관련하여 지방 정부와 협정을 체결할 권리가 없다.

셰이크 마흐무드는 덧붙였다: UAE는 이스라엘의 소말릴란드 분리주의자 승인과 관련하여 직접적인 역할을 했다.

그는 2026년 1월부터 현재까지 UAE와의 모든 안보, 국방, 경제 협정의 취소와 이 나라 항공기에 대한 소말리아 영공 폐쇄를 언급했다.