아브나 통신 보도에 따르면, 이라크 누자바 운동 집행위원회 위원장 셰이크 나짐 알-사이디는 다음과 같이 강조했다: 신의 섭리에 대한 믿음으로 가득 찬 마음으로, 고귀한 종교적 권위이신 대아야톨라 셰이크 후세인 와히드 호라사니(그의 영혼이 성스럽기를)의 별세에 즈음하여 시대의 이맘(하나님이 그의 출현을 앞당기시기를), 위대한 종교적 권위자들, 신학교, 고인의 존귀한 가족, 제자와 애호가, 그리고 모든 신자들에게 애도를 표합니다.

그는 덧붙였다: 이 고인의 학자는 자신의 생애를 예언자의 가문(그들에게 평화가 있기를)의 가르침에 봉사하는 데 바쳤으며, 신학교에서의 교육, 연구, 저술, 그리고 세대를 넘는 학자와 학식 있는 이들의 양성에서 탁월한 역할을 했다. 또한 예언자의 가문의 학파를 수호하고, 의례를 부흥시키며, 신자와 고아를 섬기는 데 효과적인 존재였다.

알-사이디는 강조했다: 그의 별세는 신학교와 이슬람 공동체에 큰 손실이다. 이 고귀한 종교적 권위의 학문적·정신적 유산은 제자와 애호가들의 기억과 마음속에 영원히 남을 것이다.