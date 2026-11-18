아브나 통신이 알-나슈라를 인용한 보도에 따르면, 시오니스트 정권의 총리 베냐민 네타냐후는 메탄 카하나의 새 크네셋 의장 선출에 반응하여 이 조치를 «영원한 수치»라고 규정하며 말했다: 크네셋 의장은 일방적으로 테러 지지자들의 표로 선출되었다. 이 사건은 크네셋 역사상 수치이다.

시오니스트 정권이 전쟁의 여러 전선에서 반복적인 패배를 겪은 후, 이 정권의 여론은 크네셋 선거에서 네타냐후에게 심각한 패배를 안겼지만, 네타냐후는 여전히 자신을 의장으로 하는 통합 정부 구성을 언급하며 점령지 주민들이 정권 운영을 그 국가를 모독하는 자들에게 넘기는 것에 반대하고 통합을 요구한다고 주장했다.

네타냐후는 또한 지적했다: 예쉬 아티드당 대표이자 차기 내각 구성 담당자인 가디 아이젠코트, 야미나당 대표 나프탈리 베넷, 그리고 «우리 집 이스라엘»당 대표 아비그도르 리버만은 민족적 통합 대신 테러 지지자들의 편에 서는 것을 선택했다.

시오니스트 정권의 크네셋은 어제 화요일, 예쉬 아티드당 후보 메탄 카하나를 아랍 의원들의 지지와 총 120명 의원 중 66표의 과반수를 얻어 새 의장으로 선출했다. 그는 리쿠드당의 아미르 오하나의 뒤를 이었다.