아브나 통신 보도에 따르면, 육군 총사령관 아미르 하타미 소장은 제2차 및 제3차 성전 방어에서 성전 방어 및 저항 가치 보존 및 전파 재단의 프로그램과 주요 활동 전시회를 방문했다.

하타미 소장은 이 방문의 부대에서 성전 방어 및 저항 가치 보존 및 전파 재단 전체에 감사를 표하며 연설에서 말했다: 재단은 제1차, 제2차, 제3차 성전 방어와 관련된 문서와 자료의 등록, 기록, 보존 및 사용 가능하게 만드는 데 가치 있는 조치를 취했다.

육군 총사령관은 이어서 지역 정세를 언급하며 말했다: 사랑하는 이란 국민은 이슬람 혁명 이후 시기에 적의 침략에 직면할 때마다 강인함과 저항으로 맞서 싸웠고 매번 적을 실패하게 만들 수 있었다.

그는 덧붙였다: 오늘도 현재 상황과 적이 자신의 병력을 준비하고 새로운 항공모함을 지역에 투입한 점을 고려하여, 우리는 경계와 정확성으로 적의 움직임을 감시하고 준비를 위한 순간을 단 한 순간도 놓치지 않는다.

육군 총사령관은 말했다: 이란 이슬람 공화국 육군의 모든 병력, 즉 지상, 해군, 방공 및 공군 모두가 정확하게 적을 감시하면서 자신의 준비 태세를 순간순간 향상시키고 있다.

그는 적이 이전에 실수를 저질렀고 이란을 공격함으로써 궁지에 몰려 절망에 빠졌다고 밝히며 강조했다: 최고 사령관이 군대 고위 지휘관들에게 전달한 명령에 비추어, 오늘 필요한 준비가 갖추어졌으며 적이 다시 행동에 나선다면 의심할 여지 없이 지리적 제한 없이 더욱 강력하고, 더욱 격렬하게 적과 그 지지자들을 대응할 것이다.

하타미 소장은 말했다: 적이 계산 착오를 범하지 않기를 바라지만, 만약 그런 일이 발생한다면 모두에게 교훈이 될 교훈을 얻을 것이다.