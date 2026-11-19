Mehr 통신사 보도에 따르면, 유엔 주재 이란 이슬람 공화국 대사 겸 대리대사 골람호세인 다르지는 "이란 이슬람 공화국의 인권 상황"이라는 제목의 결의안 초안 표결 전에 연설했습니다.

그는 말했습니다: 이란 이슬람 공화국은 지난 1년 동안 군사 공격, 국내 불안 선동 시도와 특정 목적을 위한 그 수용, 일방적 강제 조치 적용, 경제적 압력 강화를 포함한 조정된 캠페인에 직면했습니다.

미국 관리들 스스로 불안정한 조건을 조성하려는 노력과 이란의 정치 체제 전복 목표 추구를 인정했습니다. 평화로운 경제 시위는 외국 요소의 명백한 개입으로 악용되어 폭력으로 이어졌습니다. 이 모든 기간 동안 이란 국민의 생명과 안전에 대한 권리에 대한 주요 외부 위협은 국경 밖에서 비롯되었습니다.

이 결의안 초안은所有这些 위협을 완전히 무시하고 있습니다. 이란 학생과 다른 민간인의 사망을 무시하고 있습니다. 일방적 제재의 영향을 무시하고 있습니다! 대신, 해당 국가의 동의 없이 만들어진 메커니즘에 의해 제기된 확인되지 않은 주장만 반복하고 있습니다.