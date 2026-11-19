ABNA 통신사 보도에 따르면, 우리나라의 런던 대사관은 세계 어린이날을 맞아 소셜 네트워크 중 하나의 자체 계정에 이렇게 썼습니다: "어린 시절은 권리이며 전쟁의 희생자가 되어서는 안 됩니다."

이 메시지에는 이렇게 나옵니다: "미국 미사일로 삶이 미완성으로 남은 미나브의 소녀들을 위해. 배구 경기가 인생의 마지막 경기가 된 라메르드의 어린이들을 위해."

이란 대사관은 또한 할아버지인 이란의 순교 지도자 곁에서 목숨을 잃은 14개월 된 아이 자흐라 골파예가니를 추모했습니다.

이 메시지의 다른 부분에서는 시온주의 정권의 폭격에서 살아남은 후 현재 추위, 비, 그리고 거주 텐트의 침수와 싸우고 있는 가자 어린이들의 상황에 언급하고 있습니다.

이란 대사관은 이어 독일이 공급한 화학무기를 사담 정권이 사용함으로써 중독된 어린이들도 언급했습니다.

우리나라의 외교 대표부는 마지막으로 꿈이 전쟁의 잔해 아래 묻힌 모든 어린이들에게 경의를 표하며, 안전 속에서 삶과 어린 시절을 누릴 어린이들의 권리를 보호해야 할 필요성을 다시 한번 강조했습니다.