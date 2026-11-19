ABNA 통신사 보도에 따르면, 골람호세인 호세이니니아는 수요일 제네바에서 열린 국제노동기구 이사회 회의에서 미나브의 "샤자라트 타이이바" 학교 범죄와 이란에 대한 최근 군사 침략 과정에서 약 400명의 어린이가 사망한 것을 언급하며, 무력 충돌로 피해를 입은 어린이들의 상황에 대한 이 기구의 특별한 관심을 요청했습니다.

그는 아동 노동 근절에 관한 제6차 세계 회의의 후속 조치 주제를 심의하는 동안 발언하며 이렇게 밝혔습니다: 국제 사회는 아동 노동과 싸우기 위해 모였으며, 모든 어린이가 일하는 대신 교실에 출석할 수 있도록 하기 위해서입니다.

이란 대표는 덧붙였습니다: "오늘 저는 여러분에게 마땅히 있어야 할 곳에 있었던 어린이들에 대해 숙고해 주시기를 요청합니다. 학교 책상 뒤에서 교육받을 권리를 누리고 있던 어린이들입니다."

호세이니니아는 미나브 범죄의 희생자 중 일부가 겨우 일곱 살이었다는 점을 언급하며 말했습니다: "이 나이는 어린이가 아직 위에 빛나는 태양이 있는 집을 그리며, 세계의 어른들이 자신을 보호해 줄 것이라는 단순한 믿음을 가진 나이입니다."

그는 또한 라메르드시의 체육관 공격에서 어린이들이 사망한 것도 언급하며, 공식 통계에 따르면 이란에 대한 최근 불법 침략 과정에서 약 400명의 어린이가 목숨을 잃었다고 덧붙였습니다.

이란 이슬람 공화국 대표는 이어 가자 지구 어린이들의 참혹한 상황을 언급하며, 이 지역 보건 당국의 통계와 유엔 보고서에 따르면 지난 3년 동안 가자에서 2만 명 이상의 어린이가 사망했다고 밝혔습니다.

그는 이 숫자들이 단순한 통계가 아니라 단축된 생명, 상실된 미래, 그리고 사랑하는 사람들을 애도하는 가족들을 나타낸다고 강조했습니다.