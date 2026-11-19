ABNA 통신사 보도에 따르면, 우리나라 외무장관 세예드 압바스 아라그치는 오만 방문을 설명하는 TV 인터뷰에서 덧붙였습니다: 마스카트에 매우 좋은 방문을 했습니다. 이 방문에서 오만 측 대응자와 유익한 회담을 가졌을 뿐만 아니라 오만 술탄과 중요한 회담을 가졌습니다.

그는 덧붙였습니다: 양자 관계에 관한 일반적인 논의 외에도 미국의 침략과 전쟁의 재점화를 방지하기 위한 노력을 포함한 지역 정세를 논의하고 검토했습니다.

아라그치는 강조했습니다: 이러한 문제에 대한 우리의 견해는 오만 친구들의 견해와 가깝습니다.

외무장관은 말했습니다: 오만의 외교적 역할에 대해서도 의견을 교환했습니다. 오만은 이 외교적 노력에 참여한 첫 번째 국가였으며 우리는 이에 대해 이 나라에 감사하고 있습니다.

아라그치는 계속했습니다: 오만은 항상 지역 외교와 분쟁 해결에서 긍정적인 역할을 해왔으며 계속해서 이 역할을 수행하고 있습니다. 우리는 이러한 노력이 지속되어야 한다고 믿습니다.

그는 말했습니다: 또한 새로운 독립적인 지역 안보 체계 구축에 대해 건설적인 대화를 나누었으며, 지역 전체에서 안보는 지역 내부에서 외부 개입 없이 확보되어야 한다는 견해가 점점 더 강화되고 있습니다.

아라그치는 계속했습니다: 또한 우즈베키스탄 외무장관과 3자 회담을 가졌습니다. 우즈베키스탄이 중앙아시아에, 오만이 페르시아만에 위치하고 이란이 이 두 지역을 연결하는 고리라는 점을 고려하여 운송과 연결성에 대해 논의했습니다.