ABNA 통신사 보도에 따르면, 외교부 대변인 이스마일 바가이는 이란 댐과 군사 시설 간의 연관성에 관한 근거 없는 주장 게재를 정당화하려는 뉴욕타임스 경영진의 시도에 반응하여 소셜 네트워크 중 하나의 자신의 계정에 이렇게 썼습니다: 이란 댐과 군사 시설 간의 연관성을 암시하려 했던 뉴욕타임스의 근거 없는 기사에 대한 이란의 단호한 반응과 여론의 광범위한 분노에 이어, 해당 신문으로부터 인터뷰 초청을 받았으나 거절했습니다.

그는 덧붙였습니다: 뉴욕타임스는 전문 저널리즘의 기본 원칙에서 벗어나 이란 댐에 관한 근거 없는 주장을 제기함으로써, 사실상 이란에 대한 불법 전쟁에서 국제 인도법과 가장 기본적인 도덕 원칙에 대한 완전한 무시를 보여준 침략자들의 서사를 확산하는 데 봉사하는 입장에 스스로를 두었습니다.

바가이는 지적했습니다: 비판에 대한 뉴욕타임스의 답변은 명백한 사과와 책임 인정 대신 말장난과 최초 주장을 정당화하려는 시도에 불과했습니다. 그러나 주장의 표현을 바꾼다고 해서 그것을 위한 문서와 증거가 생기는 것은 아니며 해당 언론의 책임이 면제되는 것도 아닙니다.

그는 강조했습니다: 전쟁 선전 기계의 이익에 따라 행동하는 언론은 동시에 전문 저널리즘의 신뢰성 유지를 주장할 수도 없고, 다른 사람들이 상실된 신뢰성을 회복해 주기를 기대할 수도 없습니다.