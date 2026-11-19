ABNA 통신사의 보도에 따르면, 이란 이슬람 공화국 군 대변인 모하마드 아크라미니아 준장은 다음과 같이 밝혔습니다: 현재 적은 우리 나라 국경에 접근할 용기가 없으며 국경에서 400킬로미터 이상 떨어진 곳에 있습니다.

아미르 아크라미니아는 말했습니다: 강요된 제3차 전쟁으로 인해 우리는 호르무즈 해협 관리에 대한 재검토를 하게 되었으며, 적이 우리의 조건을 받아들일 때까지 호르무즈 해협은 열리지 않을 것입니다.

그는 호르무즈 해협을 통해 하루 2천만 배럴의 석유가 운송된다는 주장을 거짓이라고 하며 덧붙였습니다: 호르무즈 해협의 동쪽에서 서쪽까지 이란 이슬람 공화국 군대의 감시와 통제 아래에 있습니다.

군 대변인은 밝혔습니다: 우리 전투 부대에는 이전 두 전쟁보다 더 빨리 침략하는 적에게 대응할 준비가 되어 있습니다.

그는 덧붙였습니다: 이웃 국가들에게 말합니다. 우리는 여러분의 형제이며 미국인들은 여러분에게 안보를 가져다주지 않습니다. 지역에 내생적 안보를 구축하기 위해 미국 테러리스트 군대를 여러분의 나라에서 추방하십시오.

아미르 아크라미니아는 말했습니다: 군사력, 미사일, 핵 능력 파괴, 이슬람 혁명 체제 변경, 국가 분열, 저항 전선 해체가 적의 목표였으나 적은 그 어떤 목표도 달성하지 못했습니다.

군 대변인은 덧붙였습니다: 이슬람 이란의 위대함, 문명, 독립에 대한 공격은 우리 사랑하는 나라에 대한 침략에서 미국과 시온주의 적의 가장 중요한 목표 중 하나였습니다.