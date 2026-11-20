아브나 통신이 알-마알루마 뉴스 사이트를 인용해 보도한 바에 따르면, 이라크 와시트 주 바드르 조직의 살람 후세인은 미국이 이라크를 이란에 반대하는 연합 정책 방향으로 이끌려고 하며, 이 과정에서 미국과 시온주의 정권의 이익을 보장할 목적으로 바그다드가 워싱턴의 결정을 따르도록 이 나라에 압력을 가하고 있다고 말했다.

후세인은 알-마알루마와의 대화에서 미국이 워싱턴이 이슬람 공화국 이란에 반대하여 주도하려는 축의 구성원으로 이라크를 가입시키려고 한다고 밝혔다. 그에 따르면, 바그다드에 대한 압력은 이란 항공기의 착륙 금지와 두 나라 사이의 국경 통과 지점 폐쇄를 목적으로 하며, 이란에 경제적 압력을 가할 목적으로 이루어진다.

그는 덧붙였다: 이라크 국민은 자국이 이란에 반대하는 미국-이스라엘 축에 포함되는 것에 반대한다. 특히 이란은 이라크와 1400킬로미터 이상의 공동 국경을 가진 이웃이며 두 나라는 광범위한 신앙적, 사회적, 상업적, 정치적 관계를 가지고 있다.

이 바드르 조직의 구성원은 이라크와 이란의 유대와 관계는 미국 정부의 결정을 따르기 위해 무시될 수 없다고 강조했다. 그는 미국 재무부의 목표를 이란에 대한 최대한의 경제적 압력과 이라크를 미국-이스라엘 축으로 끌어들이는 것이라고 밝혔다.