아브나 통신원의 보도에 따르면, IRGC 항공우주 방어군 사령관의 고문 사르다르 벨랄리는 바그-에 케타브에서 열린 "이란을 위한 다르야굴리와 함께" 행사 및 순교자 다르야굴리 수라니 추모식에서 이슬람과 혁명의 순교자들을 기리며 밝혔다: 순교자들이 없었다면 오늘 우리는 이 위치에 있지 않았을 것이다. 순교자 다르야굴리는 그 시기에 국가 방어에 중요한 역할을 한 위대한 행동을 했다.

사르다르 벨랄리는 제2차 및 제3차 강요된 전쟁의 경험을 언급하며 말했다: 이 전쟁에서 우리는 우리를 이길 수 없을 것이라고 근본적으로 생각하지 않았던 강대국들과 맞섰다. 신께 감사하게도 우리는 순교한 지도자의 현명한 지도 아래 있었다. 그는 전후 몇 년간 미국의 변화, 전략, 군사적 방법을 주의 깊게 관찰했으며 우리도 적에 대응할 목적으로 계획과 훈련을 설계하고 실행했다.

그는 덧붙였다: 우리는 우리의 지속성과 능력을 보여주고 무기를 유지할 수 있었다; 오늘날 작전을 수행하기 위해 고위 사령관이 전장에 직접 존재할 필요가 더 이상 없다.