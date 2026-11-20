아브나 통신의 보도에 따르면, 외교부 대변인 이스마일 바가이는 이란 댐과 군사 시설 간의 연관성에 관한 근거 없는 주장의 게재를 정당화하려는 뉴욕타임스 경영진의 시도에 반응하여 소셜 네트워크 중 하나의 자신의 계정에 썼다: 이란 댐과 군사 시설 간의 연관성을 심으려 한 뉴욕타임스의 근거 없는 기사에 대한 이란의 단호한 반응과 여론의 광범위한 혐오 표명之后, 나는 이 신문으로부터 인터뷰에 초대받았지만 응하지 않았다.

그는 덧붙였다: 뉴욕타임스는 전문 저널리즘의 기본 원칙에서 벗어나 이란 댐에 관해 근거 없는 주장을 제기함으로써 사실상 이란에 대한 불법 전쟁에서 국제 인도법과 가장 초보적인 윤리 원칙에 대한 완전한 무관심을 보여준 침략자들의 서사를 홍보하는 데 봉사하는 입장을 취했다.

바가이는 지적했다: 비판에 대한 뉴욕타임스의 답변은 명시적 사과와 책임 인정 대신 언어 유희와 최초 주장을 정당화하려는 시도에 불과했다; 그러나 주장의 문구를 바꾼다고 해서 그것에 대한 문서와 증거가 생겨나는 것은 아니며 그 매체의 책임이 면제되는 것도 아니다.

그는 강조했다: 전쟁 선전 기계의 이익에 따라 행동하는 매체는 동시에 전문 저널리즘의 신뢰성을 유지한다고 주장할 수도 없고 다른 사람들이 상실된 신뢰성을 재건해 주기를 기대할 수도 없다.