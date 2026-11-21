ABNA 통신사 보도에 따르면, 이란 이슬람 공화국 군 대변인 모하마드 아크라미니아 준장은 남부 지역을 방문하여 반다르 아바스, 쿠헤스타크, 해안선, 시리크, 자스크의 군 부대 지휘관, 책임자, 직원들과 만나 대화했다.

군 대변인은 이 만남의 부대에서 군인들이 해상 동향을 완전히 파악하고 있음을 강조하며 말했다: 호르무즈 해협의 동쪽에서 서쪽까지 이란 이슬람 공화국 군의 감시와 통제 아래 있으며, 지역 수역 통제에 있어 군의 지배력과 작전 준비, 해상 움직임에 대한 지속적인 감시는 완전히 명백하다.

아크라미니아 준장은 외국 세력에 대한 이란 국민의 저항의 역사적 위상을 언급하며 군인들에게 말했다: 오늘 여러분은 자신을 세계의 군사 초강대국으로 여기는 세력에 맞서 서 있습니다. 그러한 적에 대한 이란 군인들의 굳건함과 저항은 국가적·종교적 차원에서 위대하고 영원한 자랑이며, 사랑하는 여러분의 작전 위치에서의 노력은 적의 목표 실현을 막아왔습니다.

군 대변인은 이어 해안 위치에 있는 군인들의 노력을 적이 목표를 달성하지 못한 중요한 요인으로 평가하며 강조했다: 적은 지금까지 영토 점령, 국가 분열, 이란 지배와 같은 목표를 달성하지 못했으며, 이 굳건함은 군인들의 노력, 헌신, 준비 덕분이다.