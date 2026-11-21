ABNA 통신사 기자의 보도에 따르면, 카젬 가리바바디는 평화 박물관에서 화학 부상자들과의 만남에서 밝혔다: 화학무기 연례 회의가 열리기 전에 이 박물관을 방문할 기회가 생겼다.

그는 계속했다: 화학무기는 가장 비인도적인 무기 중 하나이다. 유엔이 발표한 문서에 따르면 2600톤 이상의 화학무기가 이란 국민에 대해 사용되었다.

누가 이 무기를 사담 정권에 제공했는지를 지적하며 그는 말했다: 인권을 주장하는 서방 국가들, 바로 이 국가들이 인류에게 가장 큰 불의를 저질렀다.

외교부 법무·국제 담당 차관은 말했다: 16개국 이상이 사담 정권이 화학무기로 무장하도록 도왔다. 우리 모두는 친척 중에 화학무기 때문에 고통받는 사람을 적어도 한 명은 가지고 있다.

그는 계속했다: 이란 이슬람 공화국은 전쟁 당시 이 무기의 생산과 사용 능력을 가지고 있었지만 그것을 불법 행위로 여겼기 때문에 하지 않았다.

외교부 차관은 계속했다: 사담을 무장시킨 바로 그 국가들이 이란을 더러운 폭탄 사용 시도로 비난하고 있다. 미국 자체가 더러운 폭탄의 최대 비축량을 가지고 있으며 협약의 기한을 넘겨 그것을 보유했다.