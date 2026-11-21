혁명 지도자의 9000만 이란인 단결에 대한 강조를 언급하며 그는 덧붙였다: 오늘날 각 이란인의 사고와 세계관은 하나의 전선이 9000만 바시지와 바시지적 사고를 가진 통일된 이란이고 반대 전선에는 세계의 오만이 있다는 형태로 형성되어 있다.

이슬람 협의회 부의장은 국가가 민감한 시기에 있다고 밝히며 강조했다: 오늘 우리에게 중요한 것은 이란이다; 벨라야트-에 파키흐와 이맘 자만의 정당한 대리인의 관리 아래 있으며 그 정체성이 순수 이슬람과 연결된 이란이며, 이란에서 현현한 이슬람은 세계를 놀라게 했다.

적의 국가에 대한 공격 이유를 언급하며 그는 말했다: 이란에는 세계의 오만을 걱정시키는 세 가지 중요한 요소가 있다; 첫째 유일신적 뿌리를 가진 수천 년의 문명; 둘째 1400년 이슬람 문명의 정체성과 순수 이슬람의 향유; 셋째 이란 국민의 높은 지능, 이해력, 능력이며, 적은 최근 전쟁에서 세 요소 모두를 목표로 삼았지만 오늘 이 대결의 결과는 압력에 대한 이란 국민의 저항과 승리이다.

하지 바바이는 이란이 세계 강국과의 대결에서 결정적 시기에 있다고 강조하며 지적했다: 언젠가 이맘 호메이니는 아바단 포위에 대해 포위가 깨져야 한다고 말했으며, 오늘도 최고 지도자의 명령과 의도는 국가의 경제 봉쇄가 깨지는 것이다. 이 길에서 이란 이슬람 공화국의 유조선들은 경제 봉쇄를 깨고 오만에 전면적으로 맞서기 위해 움직이고 있으며, 미국은 자신의 행동에 대한 대가를 치러야 한다.

세계 방정식에서 이란의 위치를 언급하며 그는 상기시켰다: 오늘 우리의 위대한 힘은 바시지와 바시지적 사고이며, 이란 이슬람 공화국은 국제 방정식에서 영향력 있는 힘으로 등장하고 있다.