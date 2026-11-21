ABNA 통신사가 알-마나르를 인용한 보도에 따르면, 레바논 헤즈볼라는 레바논 독립 83주년에 성명에서 발표했다: 레바논인들이 오늘 독립 선언 83주년에 기념하는 독립은 모든 방향에서 그 존재와 의미에 영향을 미치는 위험과 위협에 노출되어 있다. 이는 모든 레바논인들이 종파와 종교에 관계없이 민족적 합의의 깃발 아래 단결하고, 프랑스 점령군 축출로 첫 번째 독립을, 2000년 이스라엘의 우리 땅 점령 실패로 두 번째 독립을 달성한 조국에 대한 소속감과 민족적 원칙의 진정한 의미를 되살리도록 강요한다. 레바논인들이 조국, 그 존엄과 자유를 수호하기 위해 막대한 희생을 치르고 수많은 순교자를 바친 독립의 유지는 모든 편협한 계산과 개인적 이익을 초월한 신성한 민족적 의무이다.