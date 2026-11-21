ABNA 통신사가 시하브 통신을 인용한 보도에 따르면, 이슬람 저항 운동 하마스의 정치국장 칼릴 알-하야는 "아랍 민족 회의"에서의 연설에서 팔레스타인, 그 국민과 저항을 지지하는 아랍 및 이슬람 조직, 정당, 흐름의 역할에 감사를 표했다.

알-하야는 특히 이슬람 저항과 레바논 헤즈볼라를 언급하며 이 흐름들이 "알-아크사 홍수" 작전 중 팔레스타인 국민과 그 저항을 지원하는 데 특별한 역할을 했다고 말했다. 그는 또한 예루살렘 해방을 위해 순교한 "사이드 하산 나스랄라"와 그의 동료들을 추모했다.

하마스 정치국장은 또한 2년 전 "알-아크사 홍수" 전투 중 같은 회의에서 연설했던 이 운동의 전 정치국장 "이스마일 하니예" 순교자를 언급하며 팔레스타인, 레바논 및 지역의 다른 국민들의 모든 지휘관, 전사, 순교자의 영혼에 경의를 표했다.

알-하야는 가자 지구의 상황을 언급하며 가자의 팔레스타인 사람들은 여전히 자신들의 땅에 굳건히 서서 권리에 충실하고 있지만 일상 식량, 부상자 치료를 위한 의료 시설, 자신과 자녀들을 위한 피난처에서 박탈당하고 있다고 말했다.

그는 덧붙였다: 하마스와 팔레스타인 단체들은 작년에 팔레스타인 국민을 대량 학살로부터 보호하고 강제 이주 계획을 좌절시키기 위해 샤름 엘-셰이크 협정에 동의했지만 이스라엘 정권은 팔레스타인 국민에 대한 침략과 기아를 계속하고 있으며 국제 사회도 그에 대해 약한 입장을 취하고 있다.