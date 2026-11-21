ABNA 통신사가 알자지라 방송을 인용한 보도에 따르면, 미국의 도널드 트럼프 대통령은 폭스뉴스와의 대담에서 다시 자기 과시와 국내외에서의 연이은 실패로부터 벗어나려는 목적으로 다음과 같이 주장했다: 나는 이란이 핵무기를 얻지 못할 것을 보장하는 지속 가능한 합의를 이룰 것이다. 나는 이란과 영구적인 협정을 체결할 의향이 있다.

미국 대통령은 자신의 내각 관계자들의 이전 허황된 구호들로부터 명백히 후퇴하면서 다음과 같이 주장했다: 나는 이란의 정권 교체에 그다지 관심이 없었다; 우리는 3개의 연속적인 지도 기간을 다루어 왔으며 그것 자체가 통치에 있어 근본적인 변화를 의미한다!

도널드 트럼프는 이후 JCPOA부터 이슬라마바드 양해각서에 이르기까지 협정 위반에 있어 국제적 책임의 부담에서 이렇게 벗어나려고 했다: 이란의 현 지도부는 아마도 더 합리적일 수 있지만 그들과 협력하는 것은 어렵다; 그들은 협정에 서명하지만 바로 다음 날 그것을 위반한다!

그의 행동이 미국 의회 중간선거에서 공화당의 참패를 초래했지만, 그는 다음과 같이 주장했다: 공화당과 함께 매우 근소한 다수를 가졌던 때보다 더 나은 성과를 낼 수 있는 가능성이 있다. 민주당은 의료 분야에서 긍정적인 점과 부정적인 점을 모두 가지고 있다. 훌륭한 의료 시스템과 많은 다른 성과를 달성할 수 있는 가능성이 있다! ... 스티븐 밀러(백악관 비서실장)는 매우 좋은 사람이며 하킴 제프리스(미국 하원 의장 선거의 민주당 후보)가 이 점을 이해할 것이라고 생각한다. 나는 하킴 제프리스와의 협력을 기대한다. 하킴 제프리스는 현명하고 합리적인 사람이다. 척 슈머(상원의 민주당 지도자)에 대해서도 마찬가지다.