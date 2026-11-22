아브나 통신의 보도에 따르면 오늘 아침 이슬람 협의회 조정 위원회 회의가 의장, 간부회, 전문 위원회 위원장, 그리고 협의회 연구 센터와 회계 감사원의 책임자들이 참석한 가운데 개최되었다

이 회의에서 이슬람 협의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프는 혁명 최고 지도자가 "전쟁도 평화도 아닌" 상황을 종식시킬 필요성을 강조한 점을 언급하며 다음과 같이 밝혔다: 이러한 상황에 직면하여 진부하고 정치적인 논의에 만족해서는 안 된다; 서로를 전쟁 광신자나 항복주의자로 비난하는 것은 이러한 상황을 종식시키는 길이 아니며 국가는 작전적이고 명확한 결정과 접근 방식을 필요로 한다

갈리바프는 지난 2년간의 군사적 변화인 "진실한 약속"부터 12일 전쟁과 40일 전쟁에 이르기까지를 언급하며 덧붙였다: 군대의 순교 정신과 자기희생, 최고 사령관의 합리성, 의지 그리고 지혜로 오늘날 국가는 군사 분야에서 적에 대한 군사적 억제점에 도달했다; 적은 우리에 대해 40일 전쟁과 같은 전쟁을 일으킬 수 없다는 결론에 도달했기 때문에 제1 우선순위를 이란의 내부 안보 교란, 경제적 압력 그리고 내부로부터의 붕괴에 집중시켰으며, 이러한 적의 계획에 맞서 국가는 단결, 결속 그리고 지속 가능한 억제력의 달성을 필요로 한다