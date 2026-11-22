아브나 통신의 보도에 따르면 지역의 전략 문제 분석가 압둘바리 아트완은 전자 신문 라이 알-야움에 실린 새 기사에서 미국의 도널드 트럼프 대통령 정부가 이란의 핵 프로그램 문제로 돌아와 이란의 60퍼센트 이상 농축 우라늄 비축량을 이 나라 밖으로 이전해야 한다는 필요성을 다시 강조하고 있으며 그것도 시오니스트 정권의 압력 아래에서 이루어지고 있다는 것은 군사적 옵션의 패배를 받아들이는 것을 의미한다 — 비록 일시적일지라도 — 고 썼다; 왜냐하면 이 옵션은 서아시아 해역과 인도양에서 미국의 항공모함과 군함에 큰 위험을 수반하기 때문이다

그는 덧붙였다: 이란은 자국의 핵 독트린을 어떤 식으로도 협상할 수 없는 빨간 선으로 간주한다. 이 나라는 다양한 전투 전선에서의 저항과 승리로 미국의 압력을 실패하게 만들었다. 이란은 또한 높은 군사적 의지에 의지하고 첨단 미사일 및 드론 시스템을 보유함으로써 미국과 이스라엘의 공중 우위를 무력화할 수 있었다

저자의 강조에 따르면 이 입장을 확인하는 또 다른 징후는 이란 지도자들이 국제원자력기구 검사관들의 이 나라 핵 시설에 대한 어떠한 재방문에도 반대하고 있다는 것이다. 동시에 핵무기 확산 방지 조약에서 탈퇴하라는 요구와 핵무기 획득을 허용하는 새로운 파트와 발표에 대한 속삭임이 제기되고 있으며 이 무기가 미국이나 이스라엘의 어떠한 핵 침략에 대한 방패로서 작용할 수 있도록 하기 위한 것이다