아브나 통신 기자에 따르면, 엘리아스 하자르티는 테헤란 밀라드 타워에서 열리고 있는 제3회 오미드 미디어 컵에서 이란 국민의 성공과 저항의 요인을 언급하며 말했습니다: 이 성공의 가장 중요한 이유 중 하나는 이슬람 혁명의 빛 아래에서 국민의 정치적, 사회적 성장과 성숙, 이맘 호메이니의 지도력 활용, 순교한 지도자의 인도, 그리고 현 지도자의 지도 아래 길을 계속하는 것입니다.

정부 정보 위원회 의장은 국민의 현장 참여가 지도자의 순교로 인한 공백을 메우는 데 중요한 역할을 했다고 밝히며 강조했습니다: 국민은 광범위한 참여로 적이 한 지도자를 제거함으로써 국가에 분열과 붕괴를 초래할 수 있다고 생각한다면 계산을 잘못한 것임을 보여주었습니다. 이란 국민은 이 공백을 잘 그리고 강력하게 메웠으며, 여전히 국민의 현장 참여는 국가의 존엄, 안보, 권위의 원천입니다.

최근 사태에서 군대의 활약을 언급하며 말했습니다: 국가의 군대는 권위 있게 행동했고 세계에 이란의 방어 능력과 힘의 이미지를 보여주었습니다; 많은 외국 관찰자들도 이러한 능력을 보고 이란 군대의 잠재력에 더 많은 관심을 기울이게 되었습니다.