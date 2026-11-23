아브나 통신의 보도에 따르면, 사르다르 파스다르 모스타파 이자디 소장, 이슬람 혁명 수비대 총사령관 대행은 대테헤란 IRGC 지휘관과 바시즈 대원들의 집회에서 군사적 위협과 인지전에 대한 포괄적인 태세 유지의 필요성을 강조하며, 내부 소요 방지, 설명의 지하드 강화, 민중 기반 안보 증진, 사회적 자본 보호를 바시즈와 IRGC가 직면한 가장 중요한 임무 중 하나로 꼽았습니다.

그는 이슬람 혁명의 사상 체계에서 인내와 하나님을 위한 봉기의 위치를 설명하며, 순교자의 길을 계속하고, 방어 태세를 유지하며, 다양한 분야에서 민중의 효과적인 존재를 강화해야 할 필요성을 강조했습니다.

이자디 소장은 반혁명 단체와의 대결, 8년간의 강요된 전쟁, ISIS와의 싸움, 최근의 군사적 발전 등 이슬람 혁명 역사의 다양한 국면을 돌아보며, 위기 극복과 위협 대응에서 민중과 바시즈 세력의 역할을 부각시켰습니다.

그는 또한 레바논, 예멘, 이라크, 팔레스타인에서의 저항 전선의 역할과 역내 발전에 언급하며, 방어 태세 유지와 군대 역량 강화의 중요성을 강조했습니다.

그는 덧붙였습니다: 적은 일부 분야에서 실패한 후 사회적 자본을 약화시키고, 절망을 조성하며, 경제적 압력을 강화하고, 민중의 마음과 생각에 영향을 미치며, 국내에 불안정한 상황을 조성하려고 합니다.