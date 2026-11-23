아브나 통신이 알자지라를 인용한 보도에 따르면, 가자 지구에 주둔한 저항군 보안군과 관련된 하레스 기지는 어제 이 지구에서 시온주의 정권의 또 다른 용병이자 요원이 처형되었다고 발표했습니다. 이 기지는 해당 인물이 시온주의 정권의 첩보 기관에 정보를 제공했으며, 이는 결국 다수의 팔레스타인인들의 순교로 이어졌다고 강조했습니다.

하레스 기지는 배신자들과 스파이 요원들의 운명은 응징과 정의의 실현이며, 이스라엘의 이들에 대한 지원 약속은 순전한 거짓이라고 강조했습니다.

칸 유니스 시 관계자인 타리크 알-아스탈도 팔레스타인 가족들과 가자 지구의 부족들이 스파이 요소들을 처벌하기 위한 모든 조치를 강력히 지지한다고 강조했습니다. 이 요소들에 대한 응징은 의무이며, 보안군은 법적 조치에 기반하여 이 길을 계속해야 합니다.

어제도 시온주의 정권의 용병들과 싸우는 임무를 맡은 라데(억제)라는 세력의 한 소식통은 가자 지구에서 180명 이상의 이스라엘 요원들의 파일이 닫혔으며, 이 그룹들의 해산이 빠른 속도로 진행되고 있다고 강조했습니다.