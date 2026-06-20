알바니아 국민의 트럼프 가족 프로젝트 반대 시위 20일째 돌입

알바니아 국민의 트럼프 가족 논란 프로젝트에 대한 항의 시위가 20일째에 접어들었습니다.

ABNA 통신이 알자지라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 알바니아인 수천 명이 20일 연속으로 거리로 나서 트럼프 가족과 관련된 레저 프로젝트에 대한 분노와 항의를 표시했습니다.

이 보고서에 따르면, 어제도 수천 명의 알바니아인들이 수도 티라나에 집결하여 «알바니아는 팔리지 않는다»는 구호를 외쳤습니다.

그들은 이 나라 총리의 사퇴를 요구했습니다. 이러한 시위의 결과로 일부 구역의 건설 작업이 중단된 것으로 알려졌습니다.

이 계획에는 무인도 «사잔» 섬과 알바니아 남부의 «자피르뇨크» 및 «비요사-나르타» 지역에 호텔 단지와 관광 시설을 건설하는 것이 포함되어 있음에 유의해야 합니다. 이 지역들의 일부는 해안 지역 및 보호 구역 내에 위치하고 있습니다.

이반카 트럼프와 재러드 쿠슈너는 이전에 지중해 한가운데에 1400헥타르 규모의 개인 섬을 건설할 의향을 밝힌 바 있습니다.

트럼프의 딸은 이 거대 프로젝트가 국제 건축가들과의 협력을 통해 진행될 것이라고 발표했습니다.

이 프로젝트의 일환으로, 알바니아 해안가에 있던 군사 시설이었던 사잔 섬이 트럼프 가족의 개인 섬으로 탈바꿈될 예정이며, 쿠슈너의 투자 회사가 이 프로젝트를 실행할 것입니다.