알바니아 국민의 트럼프 가족 프로젝트 반대 시위 20일째 돌입

알바니아 국민의 트럼프 가족 논란 프로젝트에 대한 항의 시위가 20일째에 접어들었습니다.
20 6월 2026 - 14:17
News ID: 1829506
Source: ABNA
ABNA 통신이 알자지라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 알바니아인 수천 명이 20일 연속으로 거리로 나서 트럼프 가족과 관련된 레저 프로젝트에 대한 분노와 항의를 표시했습니다.
이 보고서에 따르면, 어제도 수천 명의 알바니아인들이 수도 티라나에 집결하여 «알바니아는 팔리지 않는다»는 구호를 외쳤습니다.
그들은 이 나라 총리의 사퇴를 요구했습니다. 이러한 시위의 결과로 일부 구역의 건설 작업이 중단된 것으로 알려졌습니다.
이 계획에는 무인도 «사잔» 섬과 알바니아 남부의 «자피르뇨크» 및 «비요사-나르타» 지역에 호텔 단지와 관광 시설을 건설하는 것이 포함되어 있음에 유의해야 합니다. 이 지역들의 일부는 해안 지역 및 보호 구역 내에 위치하고 있습니다.
이반카 트럼프와 재러드 쿠슈너는 이전에 지중해 한가운데에 1400헥타르 규모의 개인 섬을 건설할 의향을 밝힌 바 있습니다.
트럼프의 딸은 이 거대 프로젝트가 국제 건축가들과의 협력을 통해 진행될 것이라고 발표했습니다.
이 프로젝트의 일환으로, 알바니아 해안가에 있던 군사 시설이었던 사잔 섬이 트럼프 가족의 개인 섬으로 탈바꿈될 예정이며, 쿠슈너의 투자 회사가 이 프로젝트를 실행할 것입니다.
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