  1. Home
  2. 한국어

칼리바프: 우리는 레바논 전쟁 종결을 위해 진지하게 추진하고 있습니다

국회의장은 레바논 국회의장과의 전화 통화에서 "레바논 전쟁 종결, 이 국가의 주권과 영토 보전은 이란과 미국 간의 이슬라마바드 양해각서 제1항의 중요한 부분입니다"라고 말했습니다.

29 6월 2026 - 09:41
News ID: 1833059
Source: ABNA

ABNA 통신에 따르면, 모하마드 바게르 칼리바프 이란 국회의장은 나비흐 베리 레바논 국회의장과의 전화 통화에서 지난주 스위스 회담에서 가장 중요한 주제 중 하나가 레바논 전쟁 종결과 주권 및 영토 보전에 대한 논의였다고 강조하며 다음과 같이 밝혔습니다: "이 문제는 이란과 미국 간의 이슬라마바드 양해각서 제1항의 중요한 구성 요소입니다. 스위스 회담에서 이란 협상단이 이 조항 위반 사례를 심각하게 지적한 이후, 이란, 미국, 레바논 간에 '분쟁 통제 유닛'을 설립하고 이 유닛이 레바논에서 해당 조항의 이행 과정을 추적하기로 결정되었습니다."

칼리바프는 강조했습니다: "우리의 목표는 레바논 전쟁 종결, 피난민들의 고향 귀환, 점령 종식 및 시오니스트 정권의 레바논 영토 철수이며, 우리는 이 문제를 진지하게 추진하고 있습니다."

이 통화의 계속에서 나비흐 베리는 이란 이슬람 공화국의 입장과 이란 협상단에 감사를 표하며 덧붙였습니다: "스위스에서 당신들이 추진한 것은 레바논 국민의 이익을 위한 것이지만, 시오니스트 적은 이슬라마바드 협정 틀 내에서 레바논의 주권 회복과 영토 보전 문제를 다른 방식으로 우회하려고 시도하고 있습니다."

레바논과 시오니스트 정권 간의 워싱턴 양해는 음모와 선동입니다

레바논 국회의장은 레바논과 시오니스트 정권 간의 워싱턴 양해를 언급하며 덧붙였습니다: "이것은 음모와 선동이며, 이맘 알리(그에게 평화가 있기를)는 '선동은 살인보다 더 나쁘다'고 말씀하셨습니다."

또한 양측은 이 전화 통화에서 레바논 전쟁을 통제하고 종결하기 위해 '분쟁 통제 유닛' 회의를 더 신속하게 개최할 것을 강조했습니다.

Your Comment

You are replying to: .
captcha