칼리바프: 우리는 레바논 전쟁 종결을 위해 진지하게 추진하고 있습니다

국회의장은 레바논 국회의장과의 전화 통화에서 "레바논 전쟁 종결, 이 국가의 주권과 영토 보전은 이란과 미국 간의 이슬라마바드 양해각서 제1항의 중요한 부분입니다"라고 말했습니다.

ABNA 통신에 따르면, 모하마드 바게르 칼리바프 이란 국회의장은 나비흐 베리 레바논 국회의장과의 전화 통화에서 지난주 스위스 회담에서 가장 중요한 주제 중 하나가 레바논 전쟁 종결과 주권 및 영토 보전에 대한 논의였다고 강조하며 다음과 같이 밝혔습니다: "이 문제는 이란과 미국 간의 이슬라마바드 양해각서 제1항의 중요한 구성 요소입니다. 스위스 회담에서 이란 협상단이 이 조항 위반 사례를 심각하게 지적한 이후, 이란, 미국, 레바논 간에 '분쟁 통제 유닛'을 설립하고 이 유닛이 레바논에서 해당 조항의 이행 과정을 추적하기로 결정되었습니다."

칼리바프는 강조했습니다: "우리의 목표는 레바논 전쟁 종결, 피난민들의 고향 귀환, 점령 종식 및 시오니스트 정권의 레바논 영토 철수이며, 우리는 이 문제를 진지하게 추진하고 있습니다."

이 통화의 계속에서 나비흐 베리는 이란 이슬람 공화국의 입장과 이란 협상단에 감사를 표하며 덧붙였습니다: "스위스에서 당신들이 추진한 것은 레바논 국민의 이익을 위한 것이지만, 시오니스트 적은 이슬라마바드 협정 틀 내에서 레바논의 주권 회복과 영토 보전 문제를 다른 방식으로 우회하려고 시도하고 있습니다."

레바논과 시오니스트 정권 간의 워싱턴 양해는 음모와 선동입니다

레바논 국회의장은 레바논과 시오니스트 정권 간의 워싱턴 양해를 언급하며 덧붙였습니다: "이것은 음모와 선동이며, 이맘 알리(그에게 평화가 있기를)는 '선동은 살인보다 더 나쁘다'고 말씀하셨습니다."

또한 양측은 이 전화 통화에서 레바논 전쟁을 통제하고 종결하기 위해 '분쟁 통제 유닛' 회의를 더 신속하게 개최할 것을 강조했습니다.