파키스탄: 이스라엘에 맞서 단결해야 합니다; 정상화는 어떤 이익도 가져오지 않습니다

파키스탄 국방장관은 이스라엘 정권에 대항하는 이슬람 국가들의 단결과 이슬람 NATO 창설의 필요성을 강조했습니다.

ABNA 통신에 따르면, 파키스탄의 카와자 무함마드 아시프 국방장관은 사우디아라비아 및 터키와의 메카 공동 방위 협정 서명 다음 날 미디어 인터뷰에서 이슬람 세계가 공동의 위협인 이스라엘 정권에 맞서 단결해야 한다고 강조했습니다.

그는 "이슬람 국가들은 NATO와 유사한 구조의 광범위한 동맹을 창설해야 합니다. 회원국들은 양자 간 차이를 극복하여 통합된 방어 블록을 형성해야 합니다. 이스라엘의 행동은 이슬람 국가들의 통합된 대응을 필요로 합니다. 이스라엘과의 관계 정상화는 이슬람 국가들에게 어떤 이익도 가져오지 않습니다. 팔레스타인과의 연대는 이슬람 지역 정책의 기본 조건으로 남아 있습니다."라고 말했습니다.

인도에 관해 그는 "아프가니스탄에서 활동하는 인도 지원 세력이 파키스탄에 대한 테러 활동을 지휘하고 있습니다. 최근 인도와의 군사적 대결을 포함한 진행 중인 지역 분쟁은 미디어 논쟁보다는 공식적인 처리가 필요합니다."라고 또한 말했습니다.

아시프 장관은 이란과의 전쟁을 언급하며 지역 내 현재 긴장이 이슬람 집단 외교의 필요성을 부각시킨다고 강조했습니다.