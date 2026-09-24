시리아 남부에서의 이스라엘 군의 최신 움직임

시리아 소식통들은 시리아 남부에서 이스라엘 정권의 새로운 움직임을 보도했다.

ABNA 통신이 Al-Akhbariya를 인용한 보도에 따르면, 시리아 소식통들은 시리아 남부에서 이스라엘 정권의 새로운 움직임을 보도했다.

이스라엘 군은 쿠네이트라 주의 농촌 지역으로의 침투를 계속했다. 이는 군사적 확대와 시리아 주권에 대한 지속적인 침해의 틀 안에서 이루어진 조치이며, 시리아인들에 대한 제한과 조치를 동반했다.

시리아 인권 감시단은 자사 웹사이트에서 이스라엘 정권 군대에 속한 군사 순찰대가 쿠네이트라 교외의 «움 알-아잠» 마을에 진입하여 임시 군사 검문소를 설치했다고 보도했다.

이 순찰대의 병력은 민간인과 행인을 정지시키고 검사와 통제를 실시하여 지역 주민들 사이에서 긴장과 우려를 높였다.

이러한 조치는 쿠네이트라 교외의 여러 지역에서 이스라엘 군의 반복적인 침투와 군사 이동의 틀 안에서 이루어지며, 시민들의 통행에 대한 제한 강화와 현장 검문소 설치와 동시에 이루어지고 있다.

주목할 점은 이스라엘 정권이 시리아의 이전 정권 붕괴 이후 시리아에 대한 광범위한 공격을 감행했으며, 얼마 전에는 드루즈파 지원을 구실로 다마스쿠스 일부 지역을 폭격했다는 것이다.

바샤르 알-아사드 정권의 붕괴 이후, 이 정권의 군대는 점령된 골란 지역과 시리아 사이의 완충선을 넘어 다라아와 쿠네이트라 주에서 골란에 가까운 지역의 점령을 계속하고 있다.

어제 알-줄라니는 유엔 총회 연설에서 말했다: 이스라엘은 거리낌 없이 시리아를 침략했고 거의 500회의 공습과 포격, 그리고 1200회 이상의 지상 침투를 감행했다. 골란 고원은 여전히 시리아 영토로 남을 것이다. 우리는 기정사실화 정책을 강요하려는 이스라엘의 시도를 거부한다. 우리는 골란 고원에서 기정사실화 정책을 강요하려는 이스라엘의 시도를 거부한다.