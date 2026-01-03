베네수엘라의 입장

베네수엘라 정부는 이 행동을 “극도로 위험한 군사 침략”으로 규정하며 유엔 헌장의 명백한 위반이라고 비난했습니다. 이반 힐 외무장관은 대통령이 비상사태 선포를 지시했다고 발표하며, 베네수엘라가 주권, 영토 보전 및 국민을 방어할 정당한 권리를 보유한다고 밝혔습니다. 그의 주장에 따르면, 이 공격의 목적은 베네수엘라의 자원, 특히 석유와 가스를 약탈하는 것이며, 모든 국가 군대가 대기 상태에 들어갔습니다

국제 기구 및 국가들의 반응

러시아는 미국의 공격을 “무장 침략”으로 규정하고, 외부 개입 없이 베네수엘라 국민이 운명을 결정할 권리를 강조했습니다. 쿠바는 이 행동을 “범죄적인 침략”으로 묘사하며 국제 사회의 즉각적인 대응을 촉구했습니다

콜롬비아, 칠레, 멕시코, 인도네시아 및 여러 라틴 아메리카와 아시아 국가들도 이 공격을 비난하며 자제, 국제법 준수, 위기의 평화적 해결 및 민간인 보호를 요구했습니다. 콜롬비아 대통령은 베네수엘라 국경 지역에 군대를 배치했다고 발표했습니다

유럽 연합은 베네수엘라 상황을 면밀히 주시하며 유엔 헌장 존중의 필요성을 강조했습니다. 스페인, 독일, 이탈리아 정부들도 별도의 성명을 통해 우려를 표명하고 긴장 완화를 촉구했습니다. 독일 외무부는 특별 위기 팀을 구성했다고 밝혔습니다

정치 단체 및 흐름들의 반응

예멘의 안사르 알라(후티), 레바논의 헤즈볼라, 팔레스타인 이슬라믹 지하드 운동 및 팔레스타인 인민해방전선은 미국의 공격을 강력히 비난하며, 이는 베네수엘라의 국가 주권에 대한 명백한 위반이자 미국의 패권주의 정책과 국가 테러리즘의 전형이라고 규정했습니다. 이 단체들은 베네수엘라 정부와 국민에 대한 완전한 연대를 강조했습니다

이란 이슬람 공화국 외무부도 성명을 통해 이 군사 침략을 비난했습니다

미국 내부의 입장

도널드 트럼프는 베네수엘라에 대한 군사 작전이 미국 기관들과 협력하여 수행되었으며 마두로 대통령이 체포되었다고 주장했습니다. 일부 미국 당국자들은 마두로 정권의 종말을 언급했습니다. 그러나 브라이언 샤츠 미국 상원 외교위원회 위원은 워싱턴에 베네수엘라에서 전쟁을 정당화할 수 있는 핵심 이익이 없다고 발표했습니다

이 광범위한 반응이 이어지는 가운데, 미국의 베네수엘라 군사 공격은 워싱턴의 개입주의적·일방주의 정책이 지역 안정과 국제 평화·안보에 미치는 영향에 대한 전 세계적 우려를 증폭시키고 있습니다