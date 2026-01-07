뉴스 | 서울 광화문서 팔레스타인 연대 집회 /1월 10일

News ID: 1770452

최근 이스라엘은 국경없는의사회 등 팔레스타인에서 구호 활동을 해온 37곳 국제 NGO들의 활동을 금지했습니다. 이스라엘은 지난해 유엔 팔레스타인난민구호기구(UNRWA)의 활동을 금지했을때와 마찬가지로 구호 단체들에 대한 거짓 정보를 퍼뜨리고 있습니다. 이 결정은 봉쇄, 겨울 추위, 홍수로 인해 극한의 상황에 내몰려 있는 주민들의 고통을 더욱 가중시킬 것입니다. 그런데도 학살 공범 트럼프는 네타냐후를 비호하면서 '가자 구상' 2단계를 추진하겠다고 합니다. 이 전쟁범죄자들은 팔레스타인인들의 자결권을 짓밟으려 합니다