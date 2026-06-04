기술 주권: 미국으로부터의 디지털 의존 탈피를 위한 유럽의 노력

유럽연합은 지난 30년간 다양한 경제 및 산업 분야에서 국제 체제 내에서 중요한 위치를 획득했지만, 디지털 기술 분야에서는 여전히 외부 행위자, 특히 미국 기업에 크게 의존하고 있습니다. 오늘날 클라우드 인프라, 검색 엔진, 소셜 네트워크, 모바일 운영 체제, 심지어 유럽 정부들이 사용하는 많은 서비스의 대부분은 Google, Microsoft, Amazon, Apple 및 Meta와 같은 기업들에 의해 제공되고 있습니다.

법적, 전략적 관점에서 유럽의 주요 우려는 순전히 경제적인 것이 아닙니다. 브뤼셀이 이 패키지 개발로 이끌린 것은 지정학적 위기 상황에서의 주권 취약성에 대한 우려 때문입니다. 우크라이나 전쟁의 경험, 미중 경쟁 심화, 그리고 미국 기업의 서버에 저장된 데이터에 대한 미국 정부의 초국경적 접근과 관련된 논의들은 유럽 정책 입안자들로 하여금 디지털 의존이 정치적 압력 도구가 될 수 있다는 결론에 도달하게 했습니다.

이러한 맥락에서 유럽연합 집행위원회는 유럽 클라우드 인프라 개발, 데이터 센터 용량 증가, 인공지능 분야 기업 지원, 그리고 유럽연합 내 반도체 생산 강화를 추구하고 있습니다. 이러한 정책들은 최근 몇 년간 유럽 칩법(European Chips Act) 통과, AI 팩토리 설립, 독립적 클라우드 컴퓨팅 프로젝트 개발로 시작된 전략의 연장선상에 있습니다.