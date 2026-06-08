레바논에서의 휴전은 휴전 합의의 분리할 수 없는 부분이었다

ABNA 통신에 따르면, 시온주의 정권의 목표물에 대한 이란의 방어적 타격에 관한 외무부 성명이 발표되었다.

메시지 전문은 다음과 같다:

2025년 4월 8일자 휴전의 반복적 위반과 레바논 및 이란 이슬람 공화국에 대한 시온주의 정권의 공격적 행위의 반복(지난 2주간 테러리스트 미국군과의 공모를 통한 이란 남부 지역의 선박 및 목표물에 대한 공격, 그리고 미국 정권과의 공모를 통한 이란 국민에 대한 해상 강도 행위 포함)에 따라, 이란 이슬람 공화국 군대는 유엔 헌장 제51조에 따른 정당한 방어의 고유한 권리의 범위 내에서 2025년 6월 7일 일요일 밤, 점령된 팔레스타인 북부의 여러 군사 목표물을 타격했다.

이란 이슬람 공화국은 필요하다고 판단되는 모든 장소에서 자국의 안보와 국가 이익을 단호히 방어하겠다는 이란 국민의 진지한 결의를 강조하면서, 레바논에서의 휴전은 2025년 4월 8일자 휴전 합의의 분리할 수 없는 부분이었으며, 시온주의 정권의 휴전 위반과 그에 따른 결과, 그리고 지역 내 모든 긴장 고조에 대해 미국 정부가 직접적인 책임을 진다는 점을 상기시킨다.

이란 이슬람 공화국은 레바논 또는 이란 이슬람 공화국에 대한 시온주의 정권의 어떠한 악의적인 모험도 용감한 이란 군대의 분쇄적이고 전면적인 대응에 직면할 것이라고 경고한다.