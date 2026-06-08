이란의 미사일 응답은 휴전 위반에 대한 방어적 반응이었다

ABNA 통신에 따르면, 이란 외무부 대변인 고문인 알리 사파리 씨는 알-마야딘과의 인터뷰에서 이란 이슬람 공화국의 최근 미사일 응답은 휴전 위반과 시온주의 정권의 지속적인 침략에 대해 한 달 이상 자제한 후에 이루어졌다고 밝혔다.

알리 사파리 씨는 지역 정세를 언급하며 "레바논은 휴전 협정의 필수적인 부분이었으며, 이 협정은 이란과 레바논에서 동시에 시행되어야 했다. 그러나 시온주의 정권은 남부 레바논에 대한 공격을 계속하고 베이루트 남부 다히에를 위협함으로써 이를 위반했다"고 말했다.

그는 "이란 이슬람 공화국의 군대는 이러한 행동에 대한 반응으로 시온주의 정권에 대해 방어적 작전을 수행했다"고 덧붙였다. 사파리에 따르면, 이 정권의 지난 몇 주간의 침략은 레드라인을 넘었고 레바논에서 범죄를 저지르게 되었다.

이 이란 외무부 관리는 또한 지역 정세에서 미국의 역할을 언급하며 "증거는 워싱턴이 시온주의 정권의 행동에 대한 침묵과 '그린라이트' 제공을 통해 이러한 공격의 지속을 위한 토양을 제공했음을 보여준다"고 말했다.

사파리는 이란이 현장 상황을 면밀히 모니터링하고 있다고 말하며 "미국이 협상에 진지하다면 레바논에 대한 침략과 이란에 대한 적대적 행위는 중단되어야 한다"고 강조했다.

그는 "과거의 경험으로 인해 테헤란은 미국의 입장에 대해 회의적으로 바라보게 된다"고 덧붙였다.

그는 또한 이란이 갈등의 지속이든 외교적 경로의 추진이든 모든 가능한 시나리오에 준비되어 있다고 명확히 밝혔다.

사파리는 마지막으로 이란의 레바논 지원을 강조하며 "이란 이슬람 공화국은 레바논, 저항, 그리고 이 나라의 국민을 결코 홀로 남겨두지 않을 것이며, 이 정책은 혁명 지도자의 지침에 따라 추진되고 있다"고 말했다.