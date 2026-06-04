미국 하원, 트럼프의 전쟁 권한 제한안 가결

ABNA 통신에 따르면, 로이터 통신은 미국 하원이 과반수 찬성으로 도널드 트럼프 대통령의 전쟁적 정책을 억제하기 위한 크고 전례 없는 조치를 취했으며, 이란에 대한 군사 행동 또는 전쟁 지속에 관한 대통령의 권한을 심각하게 제한하는 법안을 가결했다고 보도했습니다.

의회의 공식적이고 명시적인 허가 없이 테헤란과의 자의적 군사 대치를 방지할 목적으로 민주당 의원들이 발의한 이 '전쟁 권한' 결의안은 최종적으로 찬성 215표, 반대 208표로 가결되었습니다.

이번 투표에서 주목할 점은 여당의 단결된 대열에 금이 갔다는 것입니다. 즉, 공화당 의원 4명이 백악관의 입장에서 선회하여 민주당에 합류, 이 법안에 찬성표를 던졌습니다.

하원에서 이 결의안이 통과됨에 따라 미국 상원에서도 유사한 노력이 탄력을 받을 수 있습니다.

미국 상원은 이전에 이 법안의 버전을 발의했지만, 최종 투표는 아직 이루어지지 않았습니다. 상원 버전은 더 구속력이 강하며, 통과될 경우 의회 승인 없이 전쟁을 종료하도록 트럼프에게 의무를 부과하지만, 최종적으로 대통령이 거부권을 행사할 가능성도 존재합니다.