ABNA 통신이 오카즈를 인용해 보도한 바에 따르면, 화요일 예비선거에서 공화당 하원의원 랜디 핀스트라가 아이오와 주지사 후보 지명을 놓친 것은 도널드 트럼프 미국 대통령에게 예상치 못한 사건이었습니다. 트럼프가 지난 금요일 핀스트라를 자신의 가장 강력한 지지자 중 한 명이라고 묘사하며 지지했음에도 불구하고, 핀스트라는 최근 정치에 입문한 농부이자 외부인으로 간주되는 잭 레인 경쟁자에게 패배했습니다. 레인은 37.8%의 득표율로 핀스트라의 37%를 1% 미만의 차이로 앞질렀습니다.

이번 패배는 트럼프의 지지 효과에 대한 의문을 제기합니다. 핀스트라의 패배는 널리 퍼진 놀라움으로 묘사되었으며, 아이오와 보수주의자들이 핀스트라를 주요 후보로 여겼기 때문에 공화당 후보 지명 경쟁에서 트럼프의 지배력에 드문 좌절로 간주되었습니다.

MAGA 운동과 연계된 아이오와의 농부이자 보수 정치 활동가인 잭 레인은 '퍼스트 아이오와'라는 슬로건 아래 높은 암 발병률과의 투쟁, 가족 농장 지원, 이민 제한을 강조하며 캠페인을 집중했습니다. 이는 그가 워싱턴 외부의 새로운 얼굴을 찾는 유권자들을 끌어들이는 것을 가능하게 했습니다.

지난 몇 주간 예비선거에서 대통령 지지 후보들이 연속적으로 승리를 거둔 이후 발생한 이번 패배는, 트럼프의 전통적인 공화당 지지 기반에 대한 영향력의 한계에 대한 의문을 제기합니다.