시오니스트 정권의 레바논 남부와 동부에 대한 드론 공격

ABNA 통신이 알-자지라를 인용해 보도한 바에 따르면, 소식통들은 시오니스트 정권의 레바논 남부와 동부 지역에 대한 여러 차례 드론 공격을 보도했습니다.

알-자지라 특파원은 이스라엘 드론들이 레바논 남부 나바티야 시의 즈브딘 정착촌과 미프둔 정착촌 주변을 표적으로 삼았다고 보도했습니다.

이 보도에 따르면, 레바논 남부 티레 시의 마아루브 정착촌도 시오니스트 정권의 드론 공격 표적이 되었습니다.

레바논 동부에서는 서부 베카의 소흐마르 정착촌이 시오니스트 정권의 5차례 공습 표적이 되었습니다.

레바논 공식 통신사는 동부 레바논의 서부 베카에 있는 소흐마르 정착촌에 대한 시오니스트 정권의 공격으로 1명이 순교하고 4명이 부상당했다고 발표했습니다.

이 보도에 따르면, 이번 공격들은 소흐마르 정착촌 내 지역들을 타격했으며, 구조대가 현장에 파견되었습니다.

알-자지라 특파원은 또한 레바논 남부 빈트 즈베일 시의 테브닌 정착촌에 대한 시오니스트 정권의 드론 공격에 대해서도 보도했습니다.