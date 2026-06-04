예멘 안사룰라 지도자: 가디르 축제는 예멘 무슬림 민중의 신앙적 유산의 일부이다.

ABNA 통신이 알-마시라를 인용해 보도한 바에 따르면, 예멘 안사룰라 운동 지도자 사이이드 압둘말리크 바드룻딘 알후티는 축복받은 가디르 쿰 축제와 빌라야트의 날을 맞아 연설했습니다.

이 연설에서 "나는 가디르 축제와 빌라야트의 날, 이 위대한 종교적 행사에 즈음하여 우리 민족과 국민에게 가장 진심 어린 축하와 최고의 소망을 전합니다. 우리 사랑하는 민중은 매년 그렇듯이 이 축복받은 날, 해방된 모든 주에서 빌라야트의 날을 장엄하게 기념했습니다. 가디르 축제와 빌라야트의 날은 전통적인 행사이며 예멘 무슬림 민중의 신앙적 유산의 일부입니다."라고 밝혔습니다.

압둘말리크 바드룻딘 알후티는 덧붙였습니다: "가디르의 행사와 빌라야트의 날은 우리 민중에게 새로운 것이 아닙니다. 그들은 세대를 넘어 수세기 동안 흔들림 없는 신앙의 틀 안에서 이 행사들을 숭상해 왔습니다. 우리 민중은 종교적 행사들, 특히 예언자 탄생일과 다른 행사들을 숭상하며, 이러한 행사들을 자신들의 정체성과 중요한 성과들을 보존하는 데 활용하고 있습니다. 우리 민중은 자신들이 숭상하는 행사들의 교육적 유익을 소중히 여기고 주의를 기울이고 있습니다. 왜냐하면 이러한 행사들은 신의 은총에 대한 감사와 자신들의 종교의 위대함에 대한 인식을 표현하기 때문입니다."

알후티는 계속했습니다: "가디르 사건은 역사가들과 하디스 학자들에 의해 합의된 확고한 역사적 사실이며, 의심스럽거나 의문시되는 주제가 아닙니다. 가디르와 빌라야트를 숭상하는 것은 전통적이고 확실한 행사, 즉 의심의 여지가 없는 역사적 사실 중 하나를 숭상하는 것입니다. 가디르의 중요성은 그것이 종교의 완성과 신의 은총의 완전함에 대한 증거라는 사실에 있으며, 이 은총에 대한 감사는 현세와 내세의 선을 가져옵니다. 움마(공동체)가 이 길을 완전히 따라간다면 삶의 모든 영역에서 완전한 은총을 누릴 것입니다. 완전한 은총의 표현으로는 존엄성의 은총, 폭군의 지배로부터의 해방, 인간 존엄성, 그리고 다른 매우 중요한 성과들이 있습니다."