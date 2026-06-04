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예멘 안사룰라 지도자: 가디르 축제는 예멘 무슬림 민중의 신앙적 유산의 일부이다.

4 6월 2026 - 19:03
News ID: 1822479
Source: ABNA
예멘 안사룰라 지도자: 가디르 축제는 예멘 무슬림 민중의 신앙적 유산의 일부이다.

예멘 안사룰라 운동 지도자 사이이드 압둘말리크 바드룻딘 알후티는 가디르 축제와 빌라야트의 날은 전통적인 행사이며 예멘 무슬림 민중의 신앙적 유산의 일부라고 말했습니다.

ABNA 통신이 알-마시라를 인용해 보도한 바에 따르면, 예멘 안사룰라 운동 지도자 사이이드 압둘말리크 바드룻딘 알후티는 축복받은 가디르 쿰 축제와 빌라야트의 날을 맞아 연설했습니다.

이 연설에서 "나는 가디르 축제와 빌라야트의 날, 이 위대한 종교적 행사에 즈음하여 우리 민족과 국민에게 가장 진심 어린 축하와 최고의 소망을 전합니다. 우리 사랑하는 민중은 매년 그렇듯이 이 축복받은 날, 해방된 모든 주에서 빌라야트의 날을 장엄하게 기념했습니다. 가디르 축제와 빌라야트의 날은 전통적인 행사이며 예멘 무슬림 민중의 신앙적 유산의 일부입니다."라고 밝혔습니다.

압둘말리크 바드룻딘 알후티는 덧붙였습니다: "가디르의 행사와 빌라야트의 날은 우리 민중에게 새로운 것이 아닙니다. 그들은 세대를 넘어 수세기 동안 흔들림 없는 신앙의 틀 안에서 이 행사들을 숭상해 왔습니다. 우리 민중은 종교적 행사들, 특히 예언자 탄생일과 다른 행사들을 숭상하며, 이러한 행사들을 자신들의 정체성과 중요한 성과들을 보존하는 데 활용하고 있습니다. 우리 민중은 자신들이 숭상하는 행사들의 교육적 유익을 소중히 여기고 주의를 기울이고 있습니다. 왜냐하면 이러한 행사들은 신의 은총에 대한 감사와 자신들의 종교의 위대함에 대한 인식을 표현하기 때문입니다."

알후티는 계속했습니다: "가디르 사건은 역사가들과 하디스 학자들에 의해 합의된 확고한 역사적 사실이며, 의심스럽거나 의문시되는 주제가 아닙니다. 가디르와 빌라야트를 숭상하는 것은 전통적이고 확실한 행사, 즉 의심의 여지가 없는 역사적 사실 중 하나를 숭상하는 것입니다. 가디르의 중요성은 그것이 종교의 완성과 신의 은총의 완전함에 대한 증거라는 사실에 있으며, 이 은총에 대한 감사는 현세와 내세의 선을 가져옵니다. 움마(공동체)가 이 길을 완전히 따라간다면 삶의 모든 영역에서 완전한 은총을 누릴 것입니다. 완전한 은총의 표현으로는 존엄성의 은총, 폭군의 지배로부터의 해방, 인간 존엄성, 그리고 다른 매우 중요한 성과들이 있습니다."

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