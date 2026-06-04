셰이크 나임 카심: 적과의 직접 협상이라는 굴욕적인 쇼는 중단되어야 한다

ABNA 통신이 알-마야딘을 인용해 보도한 바에 따르면, 레바논 헤즈볼라 사무총장 셰이크 나임 카심은 이맘 호메이니 서거 37주년을 맞아 성명을 발표하고 레바논의 최근 정세에 대해 논의했습니다.

셰이크 나임 카심의 성명에서 "이맘 호메이니는 전 인류를 위한 신의 길의 현현 중 하나이다. 이란 혁명은 이슬람적 지원과 억압과 점령에 맞서는 원칙에 기초하여 시작되었으며, '동쪽도 서쪽도 아니다'라는 구호를 내걸었다. 종교적 관점에서, 그리고 지적, 문화적 선택의 틀 안에서 이맘 호메이니는 전 인류를 위한 신의 길의 현현 중 하나이다"라고 밝혔습니다.

그는 덧붙였습니다: "서방과 동방은 이맘 호메이니의 지도하에 이란이 평화롭게 정치적 경험을 추진하는 것을 허용하지 않았고, 이에 오만한 자들은 이란에 대해 8년 전쟁을 일으켰다. 세계 및 지역 강대국들은 이슬람 공화국 체제를 전복시키기 위해 동원되었지만, 이 체제는 막대한 희생을 통해, 지도부, 국민, 수비대, 군대, 엘리트들의 인내로 전쟁, 경제 봉쇄, 국제적 압력에 맞서 저항했다."

헤즈볼라 사무총장은 강조했습니다: "우리의 삶의 방식과 진리와 확고함의 지지에 있어 이맘 호메이니를 본보기로 삼은 것은 신에 대한 우리의 자부심이자 끝없는 감사이다. 이란 혁명이 직면한 모든 어려움에도 불구하고, 이란은 모든 분야에서 발전했고 해방 운동을 지지했다. 적들은 후세인 학파, 희생과 헌신으로 양성된 위대한 이란 민족 앞에서 성공하지 못했고, 앞으로도 성공하지 못할 것이다."

나임 카심은 계속했습니다: "레바논의 저항이 지역 내 점령자들로부터 땅을 해방시키기 위한 것은 이맘 호메이니의 방법과 사상에서 영감을 받았다. 이란은 팔레스타인 민족이 자신들의 땅과 예루살렘을 해방시키는 것을 지원하고, 이스라엘 점령에 맞서는 저항 운동을 지원함에 있어 탁월하고 가치 있는 입장을 취해왔다."

레바논 정세를 언급하며, 그는 분명히 말했습니다: "워싱턴 선언은 레바논에 대한 직접적이고, 무익하고, 굴욕적이며, 수치스러운 협상의 결과였으며, '대이스라엘' 계획에 대한 레바논의 항복의 기초를 그렸다. 어떤 합의의 주요 목표가 저항의 무장 해제라면, 이는 레바논의 힘을 파괴하고 그 인내하는 민족을 말살하려는 실존적 위협을 의미한다. 환상적 휴전과, 침략이 계속되고 군사적 압력이 유지되는 가운데 헤즈볼라가 공격을 중단하고 저항군이 남부를 떠나야 한다는 해석은 항복, 패배, 그리고 적의 목표 달성을 의미한다."

헤즈볼라 사무총장은 지적했습니다: "워싱턴 선언은 미국과 이스라엘이 '대이스라엘' 계획에 대한 레바논의 항복을 위해 의도하는 원칙들을 그리고 있다. 이 선언은 레바논을 파괴하고, 불안정하게 만들며, 레바논인들 사이에 불화를 조장하기 위한 것이다. 워싱턴 선언은 레바논인들 사이에 불화를 심고 이스라엘이 전쟁에서 얻지 못한 것을 정치적 수단을 통해 얻게 하려는 목적을 가지고 있다. 이는 존엄, 품위, 순교자들, 부상자들, 포로들, 그리고 이 위대한 희생하는 민족의 피를 보존하기를 원하는 이들에게는 불가능하다. 워싱턴 선언은 레바논 민족의 일부를 파괴하고 다른 일부를 노예화하기 위한 로드맵이다. 안보 과정이 환상적 휴전의 구호 아래 추구된다는 것은 악마가 천국에 들어가려는 꿈과 같다. 우리는 침략의 완전한 중단, 완전한 휴전의 확립, 이스라엘의 철수에만 주목하고 있다. 휴전은 포괄적이어야 하며, 남부와 레바논의 다른 지역들 사이에 차이가 있어서는 안 되며, 적이 레바논에서 살육의 자유를 가져서는 안 된다."