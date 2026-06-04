사르다르 카아니: 이스라엘은 40일 전쟁 시작 전 지점으로 후퇴해야 한다

ABNA 통신 보도에 따르면, 이스마일 카아니 사르다르(쿠드스 군 사령관)는 메시지에서 "레바논의 저항을 지원하는 것은 우리 모두의 의무이며, 지역에서 이스라엘을 제거하는 것은 무슬림들이 달성 가능한 이상이다"라고 강조했습니다.

그는 또한 "저항의 최소 요구는 점령 정권이 40일 전쟁 시작 전 지점으로 후퇴하는 것이다. 레바논 무자헤딘들은 곧 그들의 용감한 저항의 결과를 보게 될 것이다"라고 덧붙였습니다.